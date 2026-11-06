Fiere, Bozzetti (Ffm): "Visita Meloni a Eicma mostra attenzione Governo a ruolo di vetrine Made in Italy"

"Ringraziamo la Presidente Meloni per la sua visita di questa mattina a Eicma, appuntamento di riferimento internazionale per il mondo delle due ruote. La sua presenza testimonia l’attenzione del Governo verso un settore strategico per il nostro Paese e il riconoscimento del ruolo delle fiere come vetrina del Made in Italy e strumento concreto per sostenere le imprese sui mercati internazionali. Qui aziende e produttori italiani e stranieri presentano nuove tecnologie, si confrontano e sviluppano relazioni e opportunità commerciali. È questa la forza di Eicma e del sistema fieristico milanese: trasformare innovazione, competenze e passione in occasioni di crescita per il Paese". Lo dichiara il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.