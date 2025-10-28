Fiere, Ffm e Confcommercio insieme per rafforzare legame tra terziario e territorio

Si è svolto ieri l'incontro tra il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti e il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri con i rappresentanti delle diverse associazioni di filiera aderenti. Un momento di confronto e condivisione finalizzato a individuare nuove forme di collaborazione capaci di rafforzare la sinergia tra sistema fieristico, commercio e territorio, in linea con gli obiettivi del progetto 'Alleanza per il made in Italy'. L'iniziativa, promossa e avviata da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Fiera Milano, coinvolge operatori, organizzatori fieristici e associazioni di categoria con l’obiettivo di promuovere un dialogo strategico sul ruolo delle fiere come motore di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.

Durante l’incontro numerose le proposte e le suggestioni emerse su possibili forme di collaborazione tra il sistema fieristico e il mondo del commercio, per offrire ai visitatori delle manifestazioni un’esperienza più ampia e immersiva, che vada oltre i giorni dell’evento fieristico e si estenda alla scoperta della città, del suo tessuto commerciale e delle sue eccellenze, in un’ottica di proficua integrazione. Tra i principali spunti condivisi, la volontà di promuovere un maggiore coordinamento tra i calendari fieristici e quelli degli eventi cittadini, per ottimizzare le sinergie e accrescere l’attrattività del territorio. È stata inoltre sottolineata l’importanza una valorizzazione più ampia e diversificata degli spazi fieristici nei periodi in cui non si svolgono fiere, anche grazie alle opportunità che nasceranno con la legacy olimpica a FieraMilano Rho.

Un’altra proposta riguarda la creazione di una 'fiera diffusa' in occasione delle principali manifestazioni, capace di coinvolgere non solo la città di Milano, ma anche tutta l'area metropolitana milanese, Monza Brianza e Lodi, e l’intero territorio lombardo, rafforzando la connessione tra sistema fieristico e comunità locali. Centrale anche il tema dell’accoglienza dei buyer internazionali, con iniziative mirate a favorirne la permanenza in città e a coinvolgere maggiormente le attività commerciali nella promozione delle manifestazioni. Tra le idee discusse, anche la possibilità di realizzare iniziative speciali in occasione delle principali manifestazioni, sviluppando sinergie tra Confcommercio e Fondazione Fiera Milano attraverso progetti condivisi e azioni congiunte per valorizzare Milano e la Lombardia come destinazioni privilegiate per eventi, fiere e congressi.

"Questo incontro con i rappresentanti di Confcommercio conferma la vitalità di Milano e delle province di Monza e Brianza e Lodi e la volontà di lavorare insieme per rendere sempre più proficuo il rapporto tra territorio e sistema fieristico -ha dichiarato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti-. Il sistema fieristico genera un indotto di oltre 8 miliardi di euro per il Paese e più di 4 miliardi per la Regione Lombardia. Ogni anno oltre 4,5 milioni di persone gravitano intorno alle manifestazioni fieristiche: una straordinaria risorsa che, se pienamente integrata con il territorio e le sue realtà locali, può diventare un vero e proprio booster economico, capace di generare benefici non solo per il sistema fieristico ma anche per la città, che si prepara ad accogliere un evento mondiale come le Olimpiadi e a coglierne appieno le opportunità".

"Con Fondazione Fiera Milano -ha sottolineato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza- vogliamo costruire una partnership strategica per il rafforzamento dell’attrattività di Milano e per il consolidamento della reputazione internazionale del nostro territorio. In un momento di grande fermento e di proiezione globale, anche in vista delle Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, questa collaborazione mira a valorizzare le eccellenze economiche, commerciali e fieristiche del capoluogo lombardo, favorendo sinergie tra imprese, istituzioni e operatori del territorio. L’obiettivo comune è promuovere Milano come modello di innovazione, sostenibilità e accoglienza, capace di coniugare competitività economica e qualità della vita, rafforzando il suo ruolo di capitale europea degli affari, della cultura e degli eventi internazionali".