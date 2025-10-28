circle x black
Egitto, in fiamme nave da crociera. Anche italiani a bordo: sarebbero in buone condizioni

E' accaduto a Luxor: la 'Empress' ha preso fuoco sul Nilo. Circa 60 i connazionali a bordo: la Farnesina segue la situazione

28 ottobre 2025 | 19.51
Redazione Adnkronos
La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la nave da crociera 'Empress', con a bordo circa 60 italiani, che sarebbero in buone condizioni.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è informato a ne segue l’evoluzione. Per qualsiasi emergenza o segnalazione, la Farnesina esorta a contattare l’Ambasciata italiana al Cairo al numero +20 1006690079 o l’Unita di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it.

