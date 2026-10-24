Fiere: oltre 1000 visitatori al primo Agv Expo e forte risposta dal mondo del soccorso stradale a T3

L'edizione d'esordio di Agv Expo, l'unica mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata, ideata da Mediapoint & Exhibitions, ha riunito per la prima volta a Piacenza i protagonisti di un settore in rapida crescita. Un'occasione di confronto per approfondire le opportunità e le sfide legate alla trasformazione della logistica. In contemporanea, la seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, manifestazione fieristica italiana dedicata ai veicoli e ai mezzi per il trasporto stradale, ha offerto una panoramica sulle novità del comparto, favorendo l'incontro tra i principali player italiani. Particolare attenzione è stata dedicata al soccorso stradale e alla demolizione dei veicoli a fine vita, due attività interessate dai cambiamenti dei parchi veicolari, soprattutto in relazione alla diffusione della mobilità elettrica.