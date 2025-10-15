Filiera Italia, nasce 'Filiera Tabacchicola Italiana'. Nominato presidente Cesare Trippella

In occasione del XXIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, promosso da Coldiretti, è stata annunciata la costituzione di "Filiera Tabacchicola Italiana". La nuova organizzazione si inserirà nel più ampio progetto di Filiera Italia, il modello di collaborazione tra produzione agricola italiana rappresentata da Coldiretti per promuovere il Made in Italy agroalimentare. A guidare "Filiera Tabacchicola Italiana" sarà Cesare Trippella che sarà impegnato nel dare continuità e forza economica agli agricoltori, sostenendo la transizione verso modelli sempre più innovativi e sostenibili. La Filiera Tabacchicola Italiana, quindi, mirerà a promuovere innovazione e a rafforzare la competitività del settore a livello internazionale, andando a consolidare il ruolo dell'Italia come principale produttore di tabacco dell'Unione Europea.