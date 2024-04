Financial Forum 2024, Calabrese (Lcs Ai): “Sfida finanziaria è ottimizzare i processi”

"La sfida finanziaria dell'azienda è riuscire a ottimizzare i processi, con strumenti che possano supportare questa crescita: la nostra soluzione utilizza in maniera estesa l'Ai. Ogni volta che voglio fare un investimento, ho un decision twin a supporto per guidare l’intera struttura ". Sono le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Lcs Ai, Luca Calabrese, in occasione del Financial Forum 2024, l'appuntamento italiano dell'innovazione nella finanza d'impresa, per discutere sul ruolo chiave del Chief Financial Officer (Cfo) nell’implementazione delle nuove strategie di business, per favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese.