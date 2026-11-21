Nel calendario fiscale di novembre trova spazio un appuntamento importante per la platea dei titolari di partita IVA: lunedì 30 novembre 2026 scade infatti il termine per il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno (luglio-settembre).

Questa scadenza assume un valore particolare, poiché rappresenta il primo vero spartiacque dell'anno.

Oltre all'imposta ordinaria del terzo trimestre, sono chiamati alla cassa anche i contribuenti che, avendo accumulato importi ridotti nei primi due trimestri del 2026, hanno beneficiato del differimento dei versamenti.

Bollo sulle fatture elettroniche: chi è tenuto al pagamento

È bene partire ricordando che﻿ l’imposta di bollo si applica in via alternativa all'IVA.

Pertanto, l'obbligo di versamento riguarda tutte le fatture elettroniche non assoggettate ad IVA il cui importo complessivo risulti superiore a 77,47 euro.

I soggetti maggiormente interessati da questo adempimento sono i contribuenti in regime forfettario, i quali emettono fatture in franchigia IVA, oltre a chi effettua operazioni esenti, escluse o non imponibili (nei casi previsti dalla normativa).

L'importo del tributo è fisso ed è pari a 2 euro per ciascun documento.

In fase di compilazione della fattura elettronica, il contribuente è tenuto a valorizzare l'apposito campo relativo al bollo virtuale, riportando la dicitura: "Assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014".

Scadenze mobili per l’imposta di bollo: il meccanismo del differimento e l’appuntamento 30 novembre

La disciplina vigente (regolata dal D.M. 4 dicembre 2020) prevede una cadenza trimestrale per i pagamenti, con una soglia di tolleranza pari a 5.000 euro per agevolare i contribuenti con volumi di fatturazione contenuti.

In particolare, se l’imposta relativa al 1° trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può slittare al periodo successivo.

In aggiunta, se anche l’imposta dovuta complessivamente per il primo e il secondo trimestre rimane sotto la soglia di cui sopra, il versamento può essere ulteriormente differito al 30 novembre.

La scadenza del 30 novembre 2026 non ammette ulteriori rinvii: anche qualora la somma dovuta per i primi tre trimestri dell'anno continui a restare al di sotto della soglia dei 5.000 euro, il contribuente è obbligato a saldare integralmente quanto maturato fino al 30 settembre 2026.

Verifica degli importi sul portale "Fatture e Corrispettivi"

Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi due distinti elenchi:

● Elenco A (non modificabile): contiene le fatture elettroniche in cui il contribuente ha regolarmente indicato l'assoggettamento al bollo.

● Elenco B (modificabile): include le fatture emesse senza l'indicazione del bollo, ma per le quali l'Amministrazione finanziaria ha rilevato l'obbligo di applicazione.

Conclusa la finestra per le modifiche all'Elenco B (terminata il 31 ottobre), dal 15 novembre 2026 è disponibile l'importo definitivo da versare per il terzo trimestre, già comprensivo degli eventuali importi relativi ai trimestri precedenti non ancora saldati.

Si ricorda che a chiudere il conto per l’anno in corso sarà l’appuntamento fissato al 28 febbraio 2027 relativo al quarto trimestre.

Come si paga il bollo sulle e-fatture: i codici tributo F24

Il saldo dell'imposta può essere eseguito tramite due canali alternativi.

In prima battuta, il sistema messo in campo dell’Agenzia delle Entrate consente di addebitare il bollo direttamente sul conto corrente, indicando l’IBAN all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

In alternativa, è sempre possibile pagare mediante il modello F24, compilando la sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "Importi a debito versati", indicando l'anno di riferimento (2026) e il codice tributo specifico per il periodo di competenza:

● 2521: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre

● 2522: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre

● 2523: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre

● 2524: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

● 2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI

● 2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

Chi versa cumulativamente il 30 novembre deve indicare separatamente nel modello F24 i singoli codici tributo relativi ai trimestri di riferimento: 2521, 2522 e 2523.

Cosa succede in caso di omesso o tardivo versamento

Superata la scadenza del 30 novembre senza che sia stato effettuato il pagamento, l’Agenzia delle Entrate avvia l'attività di controllo automatizzato.

Il contribuente riceverà una comunicazione telematica all'indirizzo PEC registrato nell'indice INI-PEC contenente il dettaglio dell'imposta omessa, gli interessi maturati e la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo.

Dalla ricezione della PEC decorrono 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento oppure per fornire chiarimenti all'Ufficio qualora si ritenga che l'addebito non sia dovuto.

In assenza di riscontro o versamento entro tale termine, l'Amministrazione procederà con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme contestate.