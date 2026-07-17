Prende il via l'iter operativo per l'applicazione del contributo straordinario in bolletta previsto per il biennio 2026-2027.

Introdotta dal Decreto-Legge n. 21 del 20 febbraio 2026 e disciplinata dalla delibera ARERA 238/2026/R/EEL, la misura punta a sostenere le famiglie che superano la soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale ordinario.

L’importo massimo che potrà essere riconosciuto è pari a 60 euro e sarà destinato ai titolari di ISEE fino a 25.000 euro. Saranno però i venditori a scegliere se aderire o meno all’iniziativa in favore dei propri clienti.

Bonus bollette volontario, adesione dei venditori dal 15 luglio al 31 agosto

A differenza delle agevolazioni standard, il bonus bollette per i titolari di ISEE fino a 25.000 euro poggia sulla volontarietà dei venditori.

Si tratta infatti dell’intervento predisposto dal DL n. 21/2026 in parallelo al potenziamento del bonus sociale per i titolari di ISEE più basso, che gioca però sulla collaborazione e sulle valutazioni dei diversi operatori economici.

Non quindi uno sconto per tutti, ma una misura sul cui esito peseranno scelte di natura prettamente commerciale.

Chi deciderà di applicare il contributo volontario sulle bollette dei propri clienti riceverà da Acquirente Unico l’Attestazione ECV (Erogazione Contributo Volontario), un "bollino" di sostenibilità e trasparenza spendibile nelle proprie campagne di comunicazione e marketing.

La finestra per gli operatori che intendono comunicare l’adesione all’iniziativa si è aperta il 15 luglio. Questi potranno indicare la propria scelta all’Aquirente Unico entro il 31 agosto.

Bonus bollette, requisiti e soglie di consumo

Il contributo, che può arrivare a un massimo di 60 euro, non è quindi automatico per tutti. Oltre ad essere volontaria, l’applicazione del bonus è subordinata a precisi parametri di consumo elettrico:

● consumi nel primo bimestre dell’anno pari o inferiori a 0,5 MWh.

● consumi complessivi nei 12 mesi antecedenti al bimestre di riferimento inferiori a 3 MWh.

L'importo economico del bonus sarà calcolato in base alla componente PE (prezzo dell’energia) del servizio di maggior tutela applicata ai consumi del primo bimestre.

Nessuna domanda: bonus bollette in automatico da agosto

L'erogazione dello sconto non richiede la presentazione di alcuna istanza da parte degli utenti. Il processo è interamente gestito tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), che incrocia le banche dati INPS con quelle di ARERA.

A partire da agosto, i venditori aderenti inizieranno ad applicare lo sconto direttamente in fattura.

La gestione dei beneficiari avverrà per flussi mensili: dopo la trasmissione iniziale dei dati sulle DSU attestate tra gennaio e giugno 2026, l'INPS invierà con cadenza costante i flussi incrementali con i nuovi ISEE elaborati, garantendo l'aggiornamento della platea degli aventi diritto fino a gennaio 2028.