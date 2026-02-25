circle x black
Cerca nel sito
 

ISEE centrale per il nuovo bonus bollette: quali sono i limiti previsti?

sponsor

L’ISEE è il requisito fondamentale per accedere al nuovo bonus bollette. Il decreto Energia ha introdotto una doppia agevolazione ma con criteri diversi: quali sono i limiti da rispettare?

ISEE centrale per il nuovo bonus bollette: quali sono i limiti previsti?
25 febbraio 2026 | 08.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nel 2026 arriva un doppio bonus bollette per le famiglie: sarà differenziato sulla base del valore ISEE.

L’attestazione dell’ISEE è dunque fondamentale per poter ottenere le nuove agevolazioni. Presentare una DSU aggiornata al nuovo anno non consentirà solamente l’accesso alle ormai classiche agevolazioni ma anche ai due nuovi sconti sulla bolletta dell'elettricità.

La prima consiste in un aumento di 115 euro del bonus sociale sulle bollette, mentre la seconda riguarda i titolari di ISEE più alto e fino a 25.000 euro, destinatari di uno sconto in bolletta di 60 euro.

Vediamo quali sono i limiti da rispettare.

Per ottenere i nuovi sconto sulla bolletta elettrica serve l’ISEE

L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) si conferma un requisito fondamentale per ottenere tutta una serie di agevolazioni.

L’attestazione garantisce l’accesso a molte prestazioni: dall’assegno unico per i figli a carico, al bonus asilo nido o all’assegno di inclusione solo per citarne alcune.

Presentare una DSU ai fini ISEE aggiornata al 2026 sarà un passaggio necessario per le famiglie che intendono ottenere il nuovo bonus bollette: un doppio sconto sul prezzo dell’energia elettrica.

A prevedere la doppia novità, che si differenzia appunto sulla base del valore ISEE, è il nuovo decreto in materia di energia approvato in Consiglio dei Ministri il 18 febbraio 2026 e atteso in Gazzetta Ufficiale.

La prima agevolazione consiste nel potenziamento del bonus sociale sulle bollette. A poterne beneficiare saranno le circa 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già ad oggi percepiscono il bonus sociale fino a 200 euro.

Il nuovo bonus riconosce, infatti, un contributo aggiuntivo di 115 euro, per un totale di 315 euro di sconto sulla bolletta elettrica.

Come noto, nel 2026 il bonus sociale spetta ai contribuenti titolari di ISEE fino a 9.796 euro, con l’importo massimo erogato alle famiglie con almeno 4 figli a carico. Lo stesso anche per l’accesso al contributo aggiuntivo.

L’applicazione è automatica: il riconoscimento da parte dell’ARERA si sblocca con la presentazione dell’ISEE.

Il bonus di 60 euro rischia di non essere per tutti: saranno le aziende a scegliere se applicarlo

La seconda novità, invece, consiste in uno sconto sulla bolletta elettrica di 60 euro ed è riconosciuto ai titolari di ISEE più alto: fino a 25.000 euro.

La differenza sta nel fatto che questa sarà un’agevolazione facoltativa. Non è finanziata da fondi pubblici ma dai venditori di energia.

Significa che potrà essere applicata a discrezione dell’azienda che eroga il servizio, i quali potranno ricevere in cambio un’attestazione da parte dell’ARERA spendibile a livello commerciale.

L'agevolazione, quindi, potrebbe non essere riconosciuta a tutti i contribuenti in quanto conteranno le scelte compiute dai venditori di

energia. Resta il fatto che per potervi eventualmente accedere servirà un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Isee bonus bollette
Vedi anche
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Scibetta: "Ci sarà una società nuova che gestirà il progetto dello stadio della Lazio"
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza