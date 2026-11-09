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FonARCom compie 20anni, a Roma confronto su formazione continua nell'era dell'Intelligenza artificiale

A Villa Miani istituzioni, parti sociali, Consulenti del Lavoro e mondo della ricerca celebrano il ventennale del Fondo interprofessionale di Cifa Italia e Confsal.

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09 novembre 2026 | 11.12
Redazione Adnkronos
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Vent'anni al fianco delle imprese, soprattutto piccole e medie, e dei loro lavoratori. FonARCom, il Fondo paritetico interprofessionale nato nel 2006 dalla volontà dell'associazione datoriale Cifa Italia e del sindacato Confsal, celebra il ventennale con l'evento 'La formazione continua nell'era dell'intelligenza artificiale', in programma domani, martedì 10 novembre, a Villa Miani, in via Trionfale 151 a Roma. Al centro del confronto una domanda che riguarda il futuro del Paese: quali competenze costruire, per chi e con quali risultati, in un mercato del lavoro trasformato dall'intelligenza artificiale. Ad aprire le celebrazioni saranno i saluti istituzionali ai quali sono stati invitati Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per i Rapporti con il Parlamento Paolo Barelli.

Seguiranno gli interventi di Emilio Fatovic, fondatore di FonARCom; Natale Forlani, Presidente dell'Inapp; Massimo Temussi, Direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Rosario De Luca, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro; Rosatilde Margiotta, rappresentante Confsal nella Consulta delle parti sociali dell'Osservatorio ministeriale sull'IA nel mondo del lavoro; Cosimo Accoto, filosofo delle tecnologie digitali e Research Affiliate al MIT; Mons. Renzo Pegoraro, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario generale Confsal.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente di FonARCom Andrea Cafà. «Vent'anni fa la formazione continua era una scommessa, oggi è un'infrastruttura del Paese - dichiara Cafà - L'intelligenza artificiale non sostituirà il lavoro, ma ne cambierà il contenuto: per questo il futuro non si prevede, si costruisce. E si costruisce con le competenze».

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