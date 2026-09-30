Fondazione Systema, Almadori (Eni): "Nasce per supporto competitività e trasformazione imprese"

La nascita di Fondazione Systema è "un'esigenza che raccogliamo dal mondo delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, di semplificare rispetto a un approccio che le porta ad affrontare tante sfide diverse, interconnesse fra di loro rimanendo competitivi in un contesto di trasformazione energetica e digitale". Così la responsabile Procurement di Eni, Claudia Almadori, nel corso dell'evento 'Open-es ACT 2026' tenutosi presso l'auditorio della Tecnica a Roma dove è stata lanciata la fondazione Systema.