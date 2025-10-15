Formazione: De Laurentis (Orange media Group): 'pari opportunità devono essere la normalità'

"Abbiamo deciso di portare questo progetto in Italia perché riteniamo che per fare uno step in avanti, 'Step by Stem' appunto, verso il futuro, sia necessario che questo tema sia oggetto di comunicazione e non solo di impatto diretto. Deve diventare un tema che tutti conoscono e fanno proprio, andando a trasmettere alle nuove generazioni i valori delle pari opportunità senza che queste vengano più colte come tali ma come la normalità". Così Matteo De Laurentis, direttore del progetto 'Stem Women Congress' di Orange media Group, alla seconda edizione italiana dell'iniziativa internazionale che ha come obiettivo l'abbattimento del gap di genere all'interno delle discipline Stem, tanto nel mondo della formazione quanto in quello lavorativo.