Forum Comunicazione 2026: Bassetto (FMA Hub), 'eventi nuova leva comunicazione d'impresa'

"Noi lavoriamo sul Tone of Voice portando il tema della comunicazione che l'azienda ha formato nella realizzazione dell'evento, per cui cerchiamo di mantenere questo fil rouge, fino al contatto diretto con gli eventi. Fortunatamente, il nostro settore è in grande espansione e da parte delle aziende c'è una continua ricerca di azioni e di creazione di touch point fisici. In questo momento, dopo tanta crescita del digitale, c'è un ritorno alla ricerca di eventi. Questo ci permette di realizzare diversi format di contenuto in cui l'obiettivo aziendale è creare legami sempre più stabili con il consumatore tra aziende e aziende realizzando dei format interessanti che permettono di mantenere quel Tone of Voice che ha l'azienda nella comunicazione tradizionale. Pertanto, l'evento sta diventando parte integrante della comunicazione d'impresa e rientra nella strategia di comunicazione totale". Lo spiega Luca Bassetto, Ceo FMA Hub nel corso del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, giunto alla XIX edizione.