Frega (Philip Morris Italia), "Italia role model per trasformazione internazionale"

03 marzo 2026 | 16.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'Italia è un Paese chiave per la trasformazione a livello internazionale. Abbiano investito nel settore agricolo, contribuendo, finora, con oltre 3 miliardi all'agricoltura italiana. Anche il sito di Crespellano, alle porte di Bologna, ne è un esempio: nato nel 2016 con un investimento di oltre un miliardo e mezzo di euro e con esportazioni del valore di 2 miliardi all'anno, è parte di una catena che occupa 44mila persone, unendo 8mila imprese che lavorano grazie alla presenza di Philip Morris in Italia". Così Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa organizzato in occasione del lancio del nuovo prodotto a tabacco riscaldato Bonds by Iqos.

