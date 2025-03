Ghinfanti (Alleanza Assicurazioni): “Sensibilizzazione mondo femminile su temi finanziari porta a empowerment e maggiore equità sociale”

“Le aree d’azione sono tante, prima fra tutte c'è la sensibilizzazione del mondo femminile, perché una maggior attenzione a queste tematiche implica una maggior autonomia finanziaria, quindi un maggior empowerment femminile e quindi una maggiore equità sociale. È per questo che Alleanza Assicurazioni ha messo in campo non solo approfondimenti quantitativi, come il nostro osservatorio, ma anche azioni concrete, prima fra tutte il tour dell'educazione finanziaria femminile”. Lo afferma Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni, Gruppo Generali, in occasione dell’evento, organizzato a Palazzo Marino a Milano, intitolato ‘Donne, autonomia finanziaria e autodeterminazione: un binomio necessario’.