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Gibelli (Fnm), 'in Val Camonica primo progetto industriale con tecnologia a idrogeno in Lombardia'

07 ottobre 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
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"Per voce dei suoi sindaci, la Val Camonica è molto orgogliosa che il proprio nome risuonerà nel mondo grazie a una tecnologia estremamente innovativa. Essere qui ad Edolo insieme al Presidente della Regione Lombardia e ai sindaci della Valle ci permette di verificare l'esito di un'importante filiera di contributi e competenze, che ha consentito di realizzare un progetto all'avanguardia". Lo ha detto oggi a Edolo, in Val camonica, il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, partecipando alla visita con il governatore della regione e altre istituzioni, dell'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno, realizzato da Ferrovienord nell'ambito del progetto H2iseO.

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