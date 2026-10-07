Gibelli (Fnm), 'in Val Camonica primo progetto industriale con tecnologia a idrogeno in Lombardia'

"Per voce dei suoi sindaci, la Val Camonica è molto orgogliosa che il proprio nome risuonerà nel mondo grazie a una tecnologia estremamente innovativa. Essere qui ad Edolo insieme al Presidente della Regione Lombardia e ai sindaci della Valle ci permette di verificare l'esito di un'importante filiera di contributi e competenze, che ha consentito di realizzare un progetto all'avanguardia". Lo ha detto oggi a Edolo, in Val camonica, il presidente di Fnm, Andrea Gibelli, partecipando alla visita con il governatore della regione e altre istituzioni, dell'impianto di produzione e distribuzione di idrogeno, realizzato da Ferrovienord nell'ambito del progetto H2iseO.