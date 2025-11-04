circle x black
Gioco online, Zega (Codere Italia): "Con Codere.it siamo al passo con i tempi"

04 novembre 2025 | 12.55
Redazione Adnkronos
"Abbiamo avuto l'esigenza di mettere in piedi Codere.it e di offrire un approccio omnicanale ai nostri clienti che sia in grado di offrire qualcosa sempre più vicino a quello che sono le loro esigenze. Il nostro obiettivo è quello di assecondare le esigenze dei nostri clienti affinché possano trovare la stessa esperienza visitando le nostre grandi sale, cosi come il nostro sito all'interno del quale possono trovare molti dei contenuti e servizi". Lo ha detto il direttore affari istituzionali e sviluppo business di Codere Italia, Marco Zega, al SiGMA Europe 2025 che si sta tenendo nella Capitale presso la Fiera di Roma.

