Giorgetti: "Ridotto deficit senza manovre restrittive"

"Questo governo ha ridotto il deficit senza ricorrere a manovre restrittive". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione sul Dfp davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio. "Il Dfp è in linea con il nuovo ciclo di bilancio" in coerenza sia con i requisiti dell'Ue che con le risoluzioni delle Camere, ha detto, osservando che il contesto è dominato da "incertezza e instabilità".