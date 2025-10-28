Giovani: Arrighini (Factanza), 'canali social prima fonte di informazione per nuove generazioni'

"Negli ultimi anni è cambiato completamente il modo in cui si informano le nuove generazioni. Oggi la gran parte dell'informazione che arriva ai giovani passa dai canali social". Così Bianca Arrighini, Ceo & Co-Founder di Factanza, durante la presentazione del numero 17 di ICCH – The corporate communication magazine, "Come si informano le nuove generazioni? L'informazione che cambia", che si è tenuta a Milano. Tema centrale del volume un cambio epocale nella comunicazione: come le nuove generazioni si relazionano ai nuovi paradigmi dell'informazione e ai processi di acquisto.