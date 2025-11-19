circle x black
Cerca nel sito
 

GNL, Amadei (Assogasliquidi-Federchimica): "Proventi ETS2 siano reinvestiti per decarbonizzazione"

19 novembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con l'entrata in vigore delle norme ETS1 e ETS2 come Assogasliquidi abbiamo calcolato l'impatto di queste normative sul trasporto pesante, sullo shipping e sul comparto industriale. Come Assogasliquidi chiediamo che i proventi delle aste dell'ETS2 vengano riutilizzati nel settore che le produce e che servano per rendere la decarbonizzazione dei trasporti più efficace. Chiediamo incentivi e aiuti per i settori dell'autotrasporto e un intervento strutturale triennale che possa riportare i trasportatori a reinvestire nell'acquisto di mezzi a GNL e bioGNL, che sono combustibili disponibili" ha dichiarato il presidente del Gruppo GNL di Assogasliquidi-Federchimica Costantino Amadei a margine della presentazione dello studio Bip Consulting sull'impatto long-team dell'Emissione Trading System commissionato da Assogasliquidi-Federchimica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza