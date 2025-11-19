GNL, Amadei (Assogasliquidi-Federchimica): "Proventi ETS2 siano reinvestiti per decarbonizzazione"

"Con l'entrata in vigore delle norme ETS1 e ETS2 come Assogasliquidi abbiamo calcolato l'impatto di queste normative sul trasporto pesante, sullo shipping e sul comparto industriale. Come Assogasliquidi chiediamo che i proventi delle aste dell'ETS2 vengano riutilizzati nel settore che le produce e che servano per rendere la decarbonizzazione dei trasporti più efficace. Chiediamo incentivi e aiuti per i settori dell'autotrasporto e un intervento strutturale triennale che possa riportare i trasportatori a reinvestire nell'acquisto di mezzi a GNL e bioGNL, che sono combustibili disponibili" ha dichiarato il presidente del Gruppo GNL di Assogasliquidi-Federchimica Costantino Amadei a margine della presentazione dello studio Bip Consulting sull'impatto long-team dell'Emissione Trading System commissionato da Assogasliquidi-Federchimica.