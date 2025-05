Hydrogen-Expo 2025: Bona (Sofinter Macchi), ‘nostro punto di forza è gestione anche del sistema di combustione’

“Macchi è un produttore di generatori di vapore con più di sessant’anni di storia e con contatti con le maggiori oil company al mondo. Siamo attivi nel campo dei generatori di vapore, soprattutto per il segmento dell’oil and gas, dei fertilizzanti, della chimica e della petrolchimica. Produciamo caldaie di vari tipi dalla media pressione e medie portate fino ad altissime pressioni e grandi portate. Il nostro punto di forza rispetto ai nostri competitor è che noi gestiamo anche il sistema di combustione”. A dirlo Giorgio Bona, general manager Sofinter Macchi, in occasione della quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions capitanata da Fabio Potestà, in svolgimento negli spazi di Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025.