“Quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo di una trasformazione che non è soltanto applicativa, ma riguarda anche l'infrastruttura e l'energia. Parliamo di soluzioni infrastrutturali che hanno densità molto superiori rispetto a quelle attuali. E qui entra in gioco il data center. All'interno di un singolo server, proprio perché la potenza di calcolo è maggiore, si ha una concentrazione di richiesta energetica e di dissipazione del calore maggiore rispetto a quella tradizionale. Quando superiamo tipicamente i 50 kilowatt per rack, un sistema tradizionale di raffreddamento, tipicamente ad aria, non è più non sufficiente. Il liquido ha un'efficienza di estrazione del calore molto maggiore rispetto all'aria ed è molto più efficace ed efficiente perché arriva proprio lì dove il calore viene prodotto, sul processore". Lo spiega Silvia Olchini, Vicepresidente della divisione Secure Power di Schneider Electric Italia, all’incontro che presso il polo industriale di Conselve (PD) ha riunito la stampa di tutta Europa per annunciare l’ampliamento della capacità produttiva di raffreddamento a liquido per far fronte alla crescente domanda.

La diffusione dell’AI sta accelerando la domanda di infrastrutture digitali, anche in Italia. “L’Italia sta passando da un contesto di mercato emergente a un contesto in cui vediamo arrivare importanti investimenti per la componente infrastrutturale - spiega Olchini - Ad oggi vi sono installati più o meno 500 megawatt operativi sul territorio nazionale, alcune ricerche di mercato prevedono addirittura che si possa arrivare fino al 2031 a 2.3 gigawatt", dice.

Un cambiamento legato all'avvento di quella che definisce "una nuova era, l'era dell'intelligenza, nella quale utilizziamo i dati per ottenere informazioni coerenti e prendere decisioni in modo molto più informato e intelligente. Questo significa maggiore necessità di calcolo e di potenza di calcolo, e porta con sé una maggiore necessità di infrastruttura data center che possa abilitare questa potenza di calcolo”.