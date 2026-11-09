Il 10 novembre a Roma gli 'Italian Manager Awards 2026' all'eccellenza del management italiano

L’eccellenza manageriale, la leadership etica e il merito come leve strategiche per la competitività del Paese. Sono questi i valori al centro degli Italian Manager Awards 2026, il riconoscimento dedicato ai protagonisti del management italiano che si distinguono per capacità di guida, visione strategica e risultati concreti. La cerimonia di premiazione si terrà domani 10 novembre 2026, alle ore 17,30, presso il Wegil di Roma: l’hub culturale della Regione Lazio nel cuore del quartiere Trastevere di Roma. La giornata sarà condotta dalla giornalista Rai Marita Langella. La presidenza della giuria dell’edizione 2026 è affidata all’architetto Patrizia Bernadette Berardi. Gli Italian Manager Awards nascono con l’obiettivo di valorizzare le figure manageriali che contribuiscono allo sviluppo delle imprese e del sistema economico nazionale, trasformando le sfide in opportunità e accompagnando le organizzazioni nei processi di innovazione e crescita.

Il premio si fonda su tre principi essenziali: eccellenza, leadership e merito. L’eccellenza è intesa come capacità di guidare le imprese verso traguardi significativi, anche in contesti internazionali; la leadership come esercizio responsabile della guida, fondato su etica, inclusione e visione strategica; il merito come riconoscimento dei risultati raggiunti e dell’impatto positivo generato sulle persone e sui territori. La filosofia degli Italian Manager Awards supera una concezione del successo esclusivamente legata ai risultati finanziari. Al centro vi è il valore del capitale umano, insieme alla capacità di coniugare la tradizione italiana del saper fare con l’innovazione, la resilienza e una prospettiva competitiva globale. L’iniziativa intende promuovere una cultura manageriale capace di guardare al futuro, valorizzando professionisti che sappiano interpretare il cambiamento, sviluppare il talento e generare valore duraturo per le imprese e la collettività.

La manifestazione si propone inoltre di riaffermare il ruolo strategico del management nello sviluppo economico e sociale del Paese, in una fase in cui trasformazione tecnologica, sostenibilità e nuovi scenari internazionali richiedono competenze, responsabilità e capacità di visione. L’arte di guidare il futuro è il principio che sintetizza lo spirito degli Italian Manager Awards: riconoscere non soltanto i risultati conseguiti, ma anche il coraggio, la visione e la capacità di trasformare le idee in progetti concreti. Gli Italian Manager Awards 2026 si confermano così un’occasione per celebrare il contributo di donne e uomini che, attraverso il proprio impegno professionale, favoriscono la crescita delle organizzazioni, promuovono l’innovazione e contribuiscono allo sviluppo del sistema economico e sociale italiano.