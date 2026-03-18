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Il Gruppo Ferrero acquisirà Bold Snacks, azienda brasiliana di snack proteici

Il Gruppo Ferrero acquisirà Bold Snacks, azienda brasiliana di snack proteici
18 marzo 2026 | 18.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Gruppo Ferrero ha annunciato di aver firmato un accordo per l'acquisizione di Bold Snacks, azienda brasiliana attiva nel settore degli snack proteici di alta gamma. Fondata nel 2018, Bold Snacks ha registrato sin dall’inizio una forte crescita per effetto della sua strategia digitale e del suo portafoglio innovativo di barrette proteiche, e ha recentemente ampliato la propria offerta includendo le polveri di siero di latte (whey powder). “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Bold Snacks in Ferrero, segnando così il nostro primo ingresso nel segmento dei prodotti Better-for-You in Sud America - commenta Daniel Martinez Carretero, direttore finanziario del Gruppo Ferrero - Bold Snacks è un marchio esclusivo con un forte dinamismo in Brasile e l'operazione rafforza ulteriormente la nostra presenza in questo settore, sostenendo al contempo il continuo sviluppo del nostro portafoglio nelle principali aree geografiche”.

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Nell’ambito dell’operazione, Ferrero acquisirà la sede e lo stabilimento di Bold Snacks a Divinópolis, nello Stato di Minas Gerais e si prevede che circa 300 dipendenti si uniranno a Ferrero Brasile. "Entrare a far parte di Ferrero rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra azienda e per i nostri dipendenti - ha aggiunto Gabriel Ferreira, fondatore e amministratore delegato di Bold Snacks - essere riconosciuti da un leader mondiale nel settore alimentare, che vanta una solida esperienza nella creazione e nella promozione di marchi iconici, ci offre un’opportunità unica per accelerare la nostra crescita e contribuire a far conoscere Bold Snacks a un numero di consumatori mai raggiunto prima".

L'acquisizione prevista aggiunge Bold Snacks al crescente portafoglio di prodotti Better-For-You del Gruppo Ferrero, quali Eat Natural e Fulfil in Europa e Power Crunch in Nord America. In Brasile, Ferrero e la sua controllata Dori Alimentos, di proprietà di Ferrara, danno attualmente lavoro a 4.500 persone distribuite in cinque stabilimenti e tre sedi. La transazione annunciata dovrebbe perfezionarsi nei prossimi mesi, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.

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acquisizione snack proteici Ferrero Bold Snacks
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