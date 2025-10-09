circle x black
Imprese: Fabio Romano, "Basta faldoni e sportelli, tutto gestibile 24 ore su 24"

09 ottobre 2025 | 09.29
Redazione Adnkronos
L'obiettivo di "Camera del futuro" è rendere accessibili dati fondamentali come visure, bilanci e certificati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, eliminando faldoni cartacei e sportelli fisici. A margine della presentazione del progetto di trasformazione digitale dell'ente camerale di Palermo ed Enna messo a punto con InfoCamere, ne ha parlato Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere. "È un'iniziativa che utilizza il digitale come leva per semplificare e sburocratizzare la vita alle imprese nel dialogo con la Cciaa. Sono soluzioni digitali che utilizzano l'intelligenza artificiale per facilitare la vita alle aziende con una serie si servizi accessibili da casa, dall'ufficio, dall'impresa che aziende si potranno utilizzare liberamente senza recarsi in Camera. Gli imprenditori potranno accedere la sera, di sabato o domenica. La cosa più importante è che non ci siano vincoli di tempo o spazio rispetto alle esigenze che le imprese, visto che adesso si potranno ottenere i dati liberamente da qualsiasi posto e in qualsiasi orario".  

