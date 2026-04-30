Imprese: Frega (Philip Morris Italia), 'talento al centro per reinventare business'

"L'idea del libro 'Talents Do It Better' nasce dalla semplice osservazione che oggi qualunque business ha bisogno di reimmaginare il modo in cui opera e dal fatto che spesso i talenti disruttivi non vengono sufficientemente messi al centro della scena. Quello che facciamo in questo libro, infatti, è dare degli spunti su come identificare, sviluppare e mettere i talenti al centro di questa trasformazione, che spesso diventa vitale per la continuazione della vita aziendale". Sono le parole di Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell'evento di presentazione del libro 'Talents Do It Better' da lui stesso scritto insieme a Stephan Bissig e Chris Howarth, presso l'Iqos Embassy a Milano.