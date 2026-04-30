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Imprese: Frega (Philip Morris Italia), 'talento al centro per reinventare business'

30 aprile 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
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"L'idea del libro 'Talents Do It Better' nasce dalla semplice osservazione che oggi qualunque business ha bisogno di reimmaginare il modo in cui opera e dal fatto che spesso i talenti disruttivi non vengono sufficientemente messi al centro della scena. Quello che facciamo in questo libro, infatti, è dare degli spunti su come identificare, sviluppare e mettere i talenti al centro di questa trasformazione, che spesso diventa vitale per la continuazione della vita aziendale". Sono le parole di Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, in occasione dell'evento di presentazione del libro 'Talents Do It Better' da lui stesso scritto insieme a Stephan Bissig e Chris Howarth, presso l'Iqos Embassy a Milano.

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