circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Mutti (Centromarca): "Impegnati come filiera in proposte per maggior efficienza"

10 dicembre 2025 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come filiera stiamo portando avanti una serie di proposte per ottimizzare ulteriormente alcune aree competitive. I beni di largo consumo hanno dimostrato una grande capacità di mantenere un basso impatto inflazionistico. Abbiamo recentemente presentato al Governo una proposta in 14 punti per il miglioramento dell'efficienza, come la totale digitalizzazione dei documenti, la riduzione delle regolamentazioni, fino a interventi sulla logistica, affinché tutto sia ottimizzato e si possano offrire prodotti di eccellenza con un costo leggermente inferiore per i consumatori". Lo ha detto il presidente di Centromarca, Francesco Mutti, partecipando oggi a Milano all'incontro annuale con i giornalisti per illustrare considerazioni e dati osservati dall'associazione inerenti dinamiche e prospettive 2026 dell'economia, del comparto largo consumo e dell'industria di Marca.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza