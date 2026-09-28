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Imprese, Petroni (UniEticpmi): "IA è anche questione di capitale umano"

Angelo Maria Petroni - Adnkronos
Angelo Maria Petroni - Adnkronos
28 settembre 2026 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi l'intelligenza artificiale non è solo una questione tecnologica è anche una questione di capitale umano. A ogni livello, dall'università alle aziende, il problema è la formazione. Un problema che riguarda anche le piccole e medie imprese".

A dirlo è Angelo Maria Petroni, presidente dell’Osservatorio AI UniEticpmi presentato oggi a Milano nel corso dell’incontro ‘LʼImpresa nellʼEra dellʼAI. Imprese, istituzioni ed esperti per unʼinnovazione responsabile’.

“L’intelligenza artificiale può cambiare il mondo in bene o in male a seconda delle persone che la usano. Ma non c’è ricchezza se non c’è ricchezza di capitale umano. I computer, i robot, servono, ma non da soli”, dice.

Petroni sottolinea come la questione non si riduce solo a un fattore economico: “Gli investimenti programmati in intelligenza artificiale per i prossimi 2 o 3 anni sono 400 miliardi di dollari, circa 360 miliardi di euro. Per il bonus facciate ne abbiamo spesi 220”. Per il presidente dell’Osservatorio, per poter sfruttare a pieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale e rendere il nostro Paese competitivo “occorrono le competenze necessarie ad applicare questa tecnologia”. Competenze che si acquisiscono attraverso “corsi di formazione sistematici per decine, centinaia, migliaia di persone”, conclude.

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intelligenza artificiale capitale umano formazione innovazione responsabile
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