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Imprese: presentato a Milano Talents Do It Better, il libro che mette al centro il talento per guidare il cambiamento

30 aprile 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Di fronte a trasformazioni rapide e scenari incerti, sono le persone a fare la differenza. Talents Do It Better, il libro di Pasquale Frega, Stephan Bissig e Chris Howarth presentato a Milano, propone una nuova lettura della leadership, mettendo il talento al centro delle strategie aziendali. Il volume introduce il concetto di Hypertalenting, un approccio che punta su persone capaci di generare innovazione reale e misurabile. A guidare questo percorso è il modello delle 4S, Spot, Steward, Stretch, Sustain, che traduce la valorizzazione del talento in azioni concrete e continuative. L'obiettivo, pertanto, è costruire organizzazioni più dinamiche, capaci di crescere senza perdere identità.

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