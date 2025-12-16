circle x black
Imprese: Russo (Magis), 'ebitda a 250 milioni a fine piano industriale'

16 dicembre 2025 | 08.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo un tasso di crescita che ci porterà ad arrivare a 250 milioni di euro di Ebitda a fine piano industriale. Quest'anno ce l'abbiamo fatta a rispettare gli obiettivi del piano, quindi siamo particolarmente contenti e adesso inizia un percorso nuovo sul quale dovremo metterci tutti la testa perché sarà molto importante il 2026 per centrare tutti gli obiettivi". Così Alessandro Russo, consigliere delegato di Magis, ex Agsm Aim, oggi a Verona, alla presentazione ufficiale del nuovo brand. Agsm Aim cambia, infatti, nome e diventa Magis, una parola che in latino significa "di più", ma anche "oltre", "verso il meglio", e parla di progresso, ambizione e trasformazione.

