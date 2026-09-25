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Industria, De Luca (Aises Ets/Spes Academy): "Capacità industriali e tecnologie abilitano la sovranità politica"

25 settembre 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
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"La competizione internazionale si gioca sempre più sulla capacità di comprendere prima, di decidere meglio e di trasformare le decisioni in azioni rapide. Chi riesce a definire le decisioni di ultima istanza, quelle più importanti, siede al tavolo, mentre chi deve adeguarsi rischia di non avere voce nelle scelte", ha detto Valerio De Luca, presidente della fondazione Aises Ets e direttore di Spes Academy, durante la Lectio Magistralis di Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, che ha inaugurato a Roma il corso di relazioni internazionali di Spes Academy 'Carlo Azeglio Ciampi'.

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