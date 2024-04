Industria Felix, Anaf (Anaf S.p.A): “Orgogliosi di essere tra le aziende in crescita su sviluppo e sostenibilità”

“La soddisfazione è immensa. Ringraziamo Industria Felix per averci nominati e invitati ad un evento così importante. Questo è il nostro secondo anno, siamo orgogliosi di essere qui tra le aziende in crescita, con importanti focus sullo sviluppo, innovazione e sulla sostenibilità, nostro grande point aziendale”. Sono le parole di Sophie Anaf, ufficio marketing Anaf S.p.A, a margine del 55esimo evento di Industria Felix, durante il quale sono state premiate le 44 imprese lombarde più competitive in occasione dell'ottava edizione di “La Lombardia che compete’.