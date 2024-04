Industria Felix, Potenza (Fastweb): “A cuore il benessere comune”

“Siamo molto fieri di questo risultato, che premia la nostra solidità economica e finanziaria e valorizza gli sforzi e l'impegno per cercare gli obiettivi core business, ma anche il benessere comune”. Queste le dichiarazioni di Mariagrazia Potenza, referente di analisi di mercato e business intelligence di Fastweb, in occasione dell'ottava edizione di “La Lombardia che compete’, il 55esimo evento di Industria Felix, svoltasi a Palazzo Lombardia a Milano, durante la quale sono state premiate le 44 imprese lombarde più competitive. Potenza indica gli interessi di benessere comune propri di Fastweb: “Il contrasto ai cambiamenti climatico e le competenze per lo sviluppo informatico del Paese”.