Industria, Salvini: "Al lavoro su pacchetto da 590 mln per transizione veicoli"

“Da quando ho assunto la guida di questo Ministero ho lavorato per affermare con forza, soprattutto in contesti europei e internazionali, il principio della neutralità tecnologica. La decarbonizzazione e la sostenibilità sono obiettivi fondamentali, ma devono essere compatibili dal punto di vista economico e industriale con il nostro tessuto produttivo e infrastrutturale. Stiamo lavorando con il Mef al pacchetto da 590 milioni di euro a sostegno della transizione verso veicoli a minor impatto ambientale per l’autotrasporto”. Lo afferma Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presentazione dello studio di Bip Consulting sul mercato Gnl e bioGnl in Italia e del piano di rilancio della filiera in 10 punti per accelerare la decarbonizzazione del trasporto stradale e marittimo, delle industrie e delle località off-grid, organizzata da Federchimica-Assogasliquidi presso la sede di AdnKronos a Roma.