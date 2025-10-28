Informazione: Silvestri (Sole 24 Ore), 'sta cambiando la fruizione dell'informazione'

"Ciò che sta cambiando le abitudini di fruizione dell'informazione. I ragazzi hanno stravolto le metriche, ma dietro di loro anche le persone meno giovani cambiano le abitudini. I media devono evolversi per raggiungere i propri utenti". A Federico Silvestri, Amministratore delegato Gruppo 24 Ore, durante la presentazione del numero 17 di ICCH – The corporate communication magazine, "Come si informano le nuove generazioni? L'informazione che cambia", che si è tenuta a Milano. Secondo uno studio del Censis i giovani della Gen Z e Alpha (14-29 anni) si informano principalmente sui social, ma lo fanno in modo veloce, selettivo e superficiale.