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Innovazione, Butti: "Strategia governo con uomo al centro"

Alessio Butti - (Adnkronos)
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24 ottobre 2026 | 12.01
Fabio Paluccio
LETTURA: 1 minuti

"La tecnologia, così come l'ha impostata il governo Meloni, deve reggere la sostenibilità di tutto l'impianto. È così per quanto riguarda i trasporti, è così per quanto riguarda la sanità, è così per ogni settore strategico. Ovviamente bisogna evolvere, e questo è un momento molto delicato, tenendo presente qual è la centralità dell'uomo. Quindi il governo Meloni è il primo governo a livello europeo ad essersi dotato di una legge sull'intelligenza artificiale ed è il primo governo a livello europeo ad aver rilasciato una strategia sul calcolo computazionale, quindi sul quantum. Immaginiamoci quale sia l'esito estremamente positivo e favorevole per l'umanità all'incontro di queste due tecnologie, ma bisogna che ci sia una regola, bisogna che ci siano delle leggi, bisogna che ci siano delle sanzioni, perché è ben chiaro ciò che si può e ciò che non si può fare, ovviamente, con la tecnologia. E l'uomo resta al centro, l'uomo resta al centro con la sua dignità, con la sua peculiarità e con la sua caratteristica". Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione tecnologica, intervenendo ai 'City Talks', il format ideato e realizzato da Spin Factor a Napoli.

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