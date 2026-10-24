Innovazione, Butti: "Strategia governo con uomo al centro"

"La tecnologia, così come l'ha impostata il governo Meloni, deve reggere la sostenibilità di tutto l'impianto. È così per quanto riguarda i trasporti, è così per quanto riguarda la sanità, è così per ogni settore strategico. Ovviamente bisogna evolvere, e questo è un momento molto delicato, tenendo presente qual è la centralità dell'uomo. Quindi il governo Meloni è il primo governo a livello europeo ad essersi dotato di una legge sull'intelligenza artificiale ed è il primo governo a livello europeo ad aver rilasciato una strategia sul calcolo computazionale, quindi sul quantum. Immaginiamoci quale sia l'esito estremamente positivo e favorevole per l'umanità all'incontro di queste due tecnologie, ma bisogna che ci sia una regola, bisogna che ci siano delle leggi, bisogna che ci siano delle sanzioni, perché è ben chiaro ciò che si può e ciò che non si può fare, ovviamente, con la tecnologia. E l'uomo resta al centro, l'uomo resta al centro con la sua dignità, con la sua peculiarità e con la sua caratteristica". Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione tecnologica, intervenendo ai 'City Talks', il format ideato e realizzato da Spin Factor a Napoli.