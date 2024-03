Innovazione: Crosta (Cciaa Padova), ‘Attivare progetti, abbiamo bisogno di innovazione concreta”

“Bisogna assolutamente attivare questi progetti, perché abbiamo bisogno di sviluppare innovazione concreta e avvicinare il mondo delle università, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni per dare maggior spinta all’innovazione di questo Paese”. Così Roberto Crosta, segretario generale della Camera di commercio di Padova, a margine dell’Innovation Day con il quale si è conclusa la prima fase della Call for Data-Driven Innovation, l’iniziativa rivolta alle start-up e Pmi innovative, lanciata a gennaio da Unioncamere e InfoCamere in collaborazione con The Doers, società di consulenza di Digital Magics, che coinvolge le Camere di Commercio di Firenze, Messina, Milano, Padova e Torino.