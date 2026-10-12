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Innovazione, Luppi (Assolombarda): "Chiave di volta per aumento produttività"

Le parole della vicepresidente Assolombarda con delega Europa e Life Sciences, intervistata dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

Nicoletta Luppi, vicepresidente Assolombarda - (Adnkronos)
Nicoletta Luppi, vicepresidente Assolombarda - (Adnkronos)
12 ottobre 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
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"Il passo in avanti necessario per il nostro Paese è quello di puntare tutto sull'innovazione. L'innovazione è e sarà la chiave di volta per potere poi ottenere un aumento della produttività che è il tallone d'Achille del continente Europa ma anche del nostro paese Italia. Innovazione che è trasversale rispetto a tutti i settori, incluso quello della salute. Innovazione che è fondamentale anche per un discorso proprio di coesione e di visione larga, soprattutto se consideriamo l'Italia e l'Europa all'interno di una sfida importante come quella che c'è tra Stati Uniti e Cina. Quindi soltanto non restando indietro sul tema forte dell'innovazione che potremmo puntare sulla competitività". Lo ha detto Nicoletta Luppi, vicepresidente Assolombarda con delega Europa e Life Sciences, intervistata dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

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innovazione produttività competitività
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