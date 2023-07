Il Mase in una nota: "E' il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell’ambito di accordi internazionali su clima e ambiente"

Si è insediato il Comitato di indirizzo del Fondo italiano per il Clima. Lo annuncia il Mase in una nota spiegando che alla riunione, presieduta ieri dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, hanno preso parte in qualità di membri del Comitato, il viceministro agli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli e il sottosegretario all’Economia, Lucia Albano.

"Il Fondo - spiega il Mase - è il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell’ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente. La sua attivazione conferma la priorità che l’Italia dà a questi impegni anche a sostegno dei Paesi più colpiti dal cambiamento climatico e dai suoi effetti sullo sviluppo sostenibile. Si dà avvio alle attività, agli interventi e alla definizione delle priorità di investimento. A tal fine, il Comitato di indirizzo ha dato mandato all’organo gestore del fondo, Cassa depositi e prestiti, di predisporre il piano di attività sulla base degli indirizzi strategici approvati".