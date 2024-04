Immobiliare: Tempocasa presenta TempoReport, il report su andamento mercato 2023; Innovazione, Call for Data-Driven Innovation di Unioncamere e InfoCamere selezionano cinque progetti; Lavoro, pubblico e privato assieme per aumentare presenza delle donne nelle professioni STEM; Imprese: l’aumento del prezzo del cacao non ferma la crescita di Icam Cioccolato; Mo: Di Blasio (AdspMas), 'crisi Mar Rosso ha creato ritardi e aumento costi ma non calo transiti'