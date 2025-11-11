circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus, Tether entra nel CdA. Comolli: "Aperti a dialogo e ad ascoltare proposte"

Il nuovo amministratore delegato bianconero ha parlato dei cambiamenti in società

Damien Comolli - Ipa/Fotogramma
Damien Comolli - Ipa/Fotogramma
11 novembre 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Qualsiasi sia il socio, siamo aperti alla collaborazione e ai suggerimenti, serve un dialogo positivo". Ad affermarlo il nuovo amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli interpellato, nel giorno della sua nomina a ceo del club bianconero, sui rapporti nel nuovo consiglio di amministrazione all’indomani della nomina, nell’assemblea di venerdì del consigliere Francesco Garino, in rappresentanza del socio di minoranza, Tether.

“Sono molto contento di poter collaborare con loro e ascolterò ogni loro proposta e suggerimento. Dobbiamo ascoltare qualsiasi opinione dei soci di minoranza, ho messo da parte le cose negative e ho avuto un approccio positivo”, ha aggiunto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juvenuts juventus nuovo cda cda juventus comolli tether
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza