Kornit Digital e D-house laboratorio urbano presentano Foot/Print Exp alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week 2026, Kornit Digital e D-house laboratorio urbano, Dual Innovation Hub del Gruppo Pattern, presentano Foot/Print Exp, progetto ideato dai designer Sangi e Materia, che esplora nuove possibilità nel design del footwear attraverso l’incontro tra tecnologia di stampa digitale, ricerca materica e progettazione. Presentato nel quartiere Isola Design District, presso Zona K di Via Spalato 11 – Milano, il progetto si sviluppa a partire da una collezione di cinque prototipi di calzature, esito di un processo che integra progettazione, innovazione tecnologica e sviluppo prodotto.

In questo contesto, la tecnologia di produzione digitale di Kornit svolge un ruolo centrale, non solo come processo produttivo, ma come vero e proprio strumento progettuale. Attraverso il suo approccio sostenibile e on-demand, Kornit consente di intervenire direttamente su materiali e superfici, superando i limiti delle tecniche tradizionali e aprendo nuove possibilità per la sperimentazione formale e materica. Tra queste, Kornit XDi si distingue come una tecnica di stampa digitale unica, che permette ai designer di creare effetti tattili e materici direttamente sui tessuti, mentre l’utilizzo dell’inchiostro bianco amplia il linguaggio visivo, consentendo stampe ad alta definizione su tessuti scuri e colorati con maggiore profondità e contrasto.

L’installazione si sviluppa come un percorso immersivo articolato in due ambienti. Il primo spazio introduce il visitatore in un paesaggio ispirato a un immaginario marziano, in cui superfici, colori e materie costruiscono un ambiente evocativo e sospeso. Le texture generate in questo scenario vengono riprese e tradotte sulle calzature, diventando elemento progettuale e visivo che caratterizza l’intero progetto. Il percorso prosegue in una seconda stanza, concepita come laboratorio, dove vengono messi in evidenza materiali, processi e fasi di sviluppo. Qui la dimensione sperimentale emerge in modo esplicito, mostrando il passaggio dalla ricerca alla costruzione del prodotto.

La realizzazione si basa su una filiera produttiva integrata, in cui tecnologia e manifattura dialogano in modo sinergico. I materiali utilizzati per la sperimentazione provengono da Beppetex, che fornisce canvass in cotone, e da Colombo Industrie Tessili, specializzata in tessuti tecnici. Le pelli, fornite da Conceria Enterprise, permettono inoltre di esplorare le possibilità di applicazione della stampa Kornit su pellami destinati al settore calzaturiero. La stampa dei materiali è affidata a Tintoria Finissaggio 2000, che utilizza la tecnologia di stampa digitale Kornit per trasferire le sperimentazioni visive su tessuti e superfici, rendendo possibile la traduzione progettuale in applicazioni concrete e introducendo un approccio produttivo più flessibile, sostenibile e orientato alla produzione on-demand.

Foot/Print EXP propone il footwear come campo di ricerca in cui tecnologia e creatività si incontrano, evidenziando come la stampa digitale possa trasformare non solo l’estetica del prodotto, ma anche i modelli produttivi, introducendo nuove possibilità in termini di flessibilità, personalizzazione e sostenibilità.