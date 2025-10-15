La Pietra: "Bene proposta Coldiretti di investire nel Meridione per produzione tabacco"

"La filiera del tabacco è sicuramente una di quelle che per alcuni territori diventa indispensabile. È una struttura che si basa sulla specializzazione di alcuni territori come per esempio il Veneto, l'Umbria, la Toscana e la Campania. In queste zone se dovesse sparire la coltivazione del tabacco si creerebbe un problema di carattere sociale. Investire al sud, dove abbiamo particolare esigenza, credo che sia un aspetto estremamente positivo". Lo ha detto il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La Pietra, dopo la firma della nascita della Filiera Tabacchicola Italiana.