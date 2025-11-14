Lavoro: Ballarè ( Manageritalia) "ricostruire la fiducia è la sfida del nostro tempo"

"Ricostruire la fiducia è la sfida del nostro tempo": da questa dichiarazione di Marco Ballarè presidente di Manageritalia, è partito il messaggio dell'assemblea nazionale della Federazione, che mette al centro la necessità di un'alleanza tra manager, imprese e istituzioni. In un contesto segnato dal pessimismo evidenziato dai dati Ipsos, Manageritalia rilancia il ruolo dei corpi intermedi per colmare il divario tra percezione e realtà, valorizzare ciò che funziona e rafforzare coesione, innovazione e responsabilità nel Paese.