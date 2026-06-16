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Lavoro, Buttarelli (Federdistribuzione): "Servono nuove politiche per affrontare la transizione"

'Necessario un percorso comune con le istituzioni'

Carlo Alberto Buttarelli - Foto Adnkronos
Carlo Alberto Buttarelli - Foto Adnkronos
16 giugno 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le imprese che rappresentiamo sono medie e grandi realtà che occupano decine di migliaia di lavoratori. Il tema del cambiamento del lavoro è centrale e oggi vogliamo aprire un confronto per sensibilizzare anche le istituzioni su una trasformazione che riguarda l’intera società”. Ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, in occasione dell’evento “Il valore della diversità generazionale e l'innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani”, a Palazzo Wedekind, a Roma, durante il quale sono state presentate le evidenze dell’”Osservatorio Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata”, realizzato in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

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“L’evoluzione tecnologica è un tema trasversale rispetto alle attività delle imprese, così come la transizione demografica. La sfida è valorizzare le relazioni tra generazioni: da una parte l’esperienza e le competenze delle persone più mature, dall’altra la maggiore familiarità con la tecnologia dei lavoratori più giovani. Serve costruire un percorso armonico che accompagni questo cambiamento”, ha aggiunto Buttarelli.

“Per il nostro settore è un tema particolarmente rilevante, perché riguarda grandi numeri occupazionali e un forte impegno delle imprese. Le aziende stanno già investendo, ma riteniamo importante il confronto con le istituzioni per favorire un quadro normativo che permetta di sostenere ulteriormente questi percorsi di innovazione e sviluppo delle competenze”, ha spiegato il presidente di Federdistribuzione.

Buttarelli ha poi sottolineato il ruolo delle relazioni sindacali: “Le nostre imprese considerano il confronto sociale un elemento fondamentale. Vogliamo contrastare i contratti pirata e per questo riteniamo necessario arrivare a un riconoscimento della rappresentanza del settore, così da costruire un percorso condiviso anche con il mondo sindacale”.

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Tag
lavoro transizione innovazione tecnologica retail
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