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Lavoro, Faioli: "Aging e Ia, il retail deve integrare persone e tecnologia"

Lo studio analizza invecchiamento attivo, tecnologia e nuove politiche aziendali nel retail

Michele Faioli - Foto Adnkronos
Michele Faioli - Foto Adnkronos
16 giugno 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Con Federdistribuzione abbiamo avviato una convenzione di ricerca per analizzare tre macro temi: la gestione dell’aging, l’ingresso delle tecnologie avanzate e il ruolo della contrattazione aziendale. Abbiamo cercato di capire come la grande distribuzione stia affrontando il tema dell’invecchiamento attivo e quali siano le buone pratiche che si stanno diffondendo tra le imprese del settore”. Queste le parole di Michele Faioli, professore associato di Diritto del Lavoro università Cattolica del Sacro Cuore, durante l'evento organizzato da Federdistribuzione, a Roma, “Il valore della diversità generazionale e l'innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani”, in occasione del quale sono state presentate le evidenze dell’”Osservatorio Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata”, realizzato dall'università Cattolica del Sacro Cuore.

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“La popolazione lavorativa cambia e diventa necessario individuare strumenti capaci di valorizzare esperienza e competenze dei lavoratori più maturi” ha spiegato Faioli

Sul fronte tecnologico, il docente ha sottolineato il ruolo dell’innovazione come supporto al lavoro: “Abbiamo analizzato come intelligenza artificiale e robotica stiano entrando nella Gdo anche per accompagnare questa fase di trasformazione, con strumenti che possono essere di sostegno alla persona, come soluzioni tecnologiche per ridurre i rischi e migliorare le condizioni operative”.

“Un altro tema centrale è quello della contrattazione aziendale, che insieme ai principi del contratto nazionale rappresenta la cabina di regia delle politiche interne alle imprese”, ha aggiunto Faioli. “È uno strumento fondamentale per affrontare le complessità legate al cambiamento demografico e accompagnare gli investimenti in innovazione”.

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Retail Lavoro Invecchiamento attivo Intelligenza artificiale Robotica
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