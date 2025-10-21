Lavoro: Fiori (Inail), 'Si.in.pre.sa. porterà nelle aziende misure innovative di sicurezza'

"Con il progetto Si.in.pre.sa., muovendoci con due truck, presenteremo nei 100 distretti industriali e nei consorzi agricoli di tutta Italia ciò che si può fare insieme all'Inail per accompagnare la crescita della salute e della sicurezza di queste aziende, sia sotto il profilo degli incentivi che mettiamo a disposizione, sia sotto quello delle misure innovative, come la ricerca, nonché delle migliori procedure per gestire salute e sicurezza in modo innovativo e più sicuro". Sono le dichiarazioni di Marcello Fiori, direttore generale dell'Inail, all'evento organizzato dall'Istituto e dedicato alle nuove strategie per la sicurezza nei luoghi di lavoro e ad alcuni dei più recenti progetti di ricerca ad alto tasso tecnologico sviluppati dai ricercatori Inail, in occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.