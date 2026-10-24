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Lavoro, Naddeo (Aran): "Pubblico può essere un esempio per il privato"

Antonio Naddeo - (Adnkronos)
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24 ottobre 2026 | 18.12
Alessandro Pulcini
LETTURA: 1 minuti

“Penso che il pubblico possa essere un esempio soprattutto per il privato. Per una volta si potrebbe portare il modello del pubblico sul privato, perché almeno noi abbiamo delle regole certe sia dal punto di vista della rappresentatività sindacale sia dal punto di vista contrattuale”. Così Antonio Naddeo, presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale (Aran), partecipando oggi a Roma al convegno “Vivere del proprio lavoro. Salario, dignità e la promessa dell’articolo 36”. L’appuntamento era inserito nel programma della IX Consulta Confederale di Confintesa.

“Ho ascoltato un bel dibattito sul salario giusto e sul salario minimo e ho portato quella che è la situazione del pubblico impiego, dove per fortuna molte delle cose di cui si è discusso sono già in qualche modo previste dal nostro ordinamento - prosegue Naddeo -. Noi misuriamo la rappresentatività sindacale e perciò abbiamo una certezza dei sindacati che si siedono al tavolo”.

“Abbiamo inoltre la possibilità di sottoscrivere contratti collettivi applicabili erga omnes, perciò a tutti. Probabilmente noi non abbiamo il problema del salario minimo o del salario giusto, abbiamo altri problemi. Nel privato, invece, ci sono maggiori problematiche”, conclude Naddeo.

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