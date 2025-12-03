Lavoro: Pizzoglio (Manageritalia), 'con certificazione si trasforma in ruolo strategico la comunicazione di imprese e brand'

"I comunicatori d'impresa, che fanno parte degli executive professional, portano una proposta di certificazione delle competenze del comunicatore, essenziali, ad oggi, per trasformare in un ruolo strategico ed efficace tutte le politiche di comunicazione delle imprese e dei brand. Non c'è, oggi, in un contesto così complesso, la possibilità di lasciare, a un'approssimazione o a dei professionisti non preparati, la gestione di questo pezzo della strategia che è sempre più importante". Lo spiega Simone Pizzoglio, vicepresidente Manageritalia, in occasione dell'incontro organizzato da Manageritalia a Roma per presentare il modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa - la School of Management dell'Università degli Studi di Torino.