circle x black
Cerca nel sito
 

Lavoro: portavoce Mimit Miotti, 'certificazione avrà valore qualitativo anche rispetto a compenso'

03 dicembre 2025 | 17.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il ministero delle Imprese del Made in Italy, oltre a essere in campo per promuovere l'importanza della certificazione delle professioni non ordinistiche, ha avuto un ruolo molto importante nell'ascolto delle istanze delle oltre 400 associazioni presenti in Italia e delle dieci grandi organizzazioni che raggruppano la maggior parte di questa vasta platea", nell'ottica della "scrittura delle norme sull'equo compenso, una regolamentazione che avrà la sua prima manifestazione nei primi mesi del prossimo anno e che riconoscerà alla certificazione un valore qualitativo anche sotto il profilo del compenso nel rapporto tra professionista e contraenti dell'attività professionale". Così Fabio Miotti, portavoce del Ministero delle Imprese e del Made, all'incontro organizzato da Manageritalia a Roma per la presentazione del modello pilota per la certificazione delle competenze dei comunicatori professionali, sviluppato in collaborazione con Saa, la School of Management dell'Università degli Studi di Torino.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza